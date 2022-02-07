Британское издание Daily Mail сочинило очередной прогноз по ситуации на Украине. Россия, по мнению авторов, неминуемо «нападет» на соседнюю страну и всего за 2 дня возьмет под контроль большую часть ее территории. При этом количество погибших будет исчисляться десятками тысяч – предполагается, что потери украинских военных составят до 25 тыс., а мирных жителей – до 50 тысяч человек.

Подобные публикации давно перестали удивлять кого бы то ни было. К примеру, издание Financial Times сообщило о переносе российских учений с ядерным оружием с осени на середину или конец февраля текущего года. Авторы заявили, что таким образом Москва выдаст предостережение США не вмешиваться в конфликт на Украине.

Киев же сейчас повышает активность агрессивных действий на Донбассе. В субботу он обстрелял окраины Донецка, причем помимо традиционных минометов и гранатометов для атаки использовалась запрещенная Минскими соглашениями тяжелая артиллерия.