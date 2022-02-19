После заявления президента США Джо Байдена о «готовности российского лидера Владимира Путина напасть на Украину», британские пользователи Сети обрушили на него волну критики. В комментариях к публикации в издании Daily Mail они написали, что именно Байден и раздувает пламя войны на Украине.

«Да потому что это Байден, а не Путин пытается развязать войну», – написал комментатор с ником Oh dear.

Подавляющее большинство читателей также обвинили Байдена в том, что он не способен навести порядок в своей собственной стране. Поэтому не перестает заявлять о «нападении» России на Украину «в ближайшие дни», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем США.

«Попытки переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями…» – высказался Truthwins2424.

Напомним, что на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский потребовал у США и НАТО назвать дату приема страны в Альянс и ЕС вместо лживых прогнозов о дне «нападения» России.