18 февраля президент США Джо Байден заявил в ответ на вопрос журналистов, что российский лидер Владимир Путин «уже принял решение напасть на Украину». По словам экспертов CNN глава государства изначально не собирался делать такое заявление.

Телеканал рассказал, что в тексте выступления, подготовленном для Байдена, не было высказывания о готовности Путина начать «вторжение» на Украину. Он не планировал этого говорить, поэтому последующие слова о «значительных возможностях американской разведки не соответствуют действительности».

Байден действовал спонтанно и буквально на ходу придумал сообщения разведывательных службы о «готовности», отмечают журналисты CNN.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал США на серьезные проблемы в оценке ситуации вокруг Украины. Также он утвердительно ответил на вопрос, отводит ли Россия войска от украинских границ после завершения военных учений.