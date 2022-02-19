читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

18 февраля президент США Джо Байден заявил в ответ на вопрос журналистов, что российский лидер Владимир Путин «уже принял решение напасть на Украину». По словам экспертов CNN глава государства изначально не собирался делать такое заявление.

Телеканал рассказал, что в тексте выступления, подготовленном для Байдена, не было высказывания о готовности Путина начать «вторжение» на Украину. Он не планировал этого говорить, поэтому последующие слова о «значительных возможностях американской разведки не соответствуют действительности».

Байден действовал спонтанно и буквально на ходу придумал сообщения разведывательных службы о «готовности», отмечают журналисты CNN.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал США на серьезные проблемы в оценке ситуации вокруг Украины. Также он утвердительно ответил на вопрос, отводит ли Россия войска от украинских границ после завершения военных учений.

Вам может понравиться

Йенс Столтенберг: НАТО проведут совместные с Грузией учения до конца года

НАТО до конца 2022 года намеревается организовать совместные учения с Грузией на ее территории. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры покажут миру, как тесно блок сотрудничает с Тбилиси. Такое

The National Interest: ВВС НАТО опасаются вступать в противостояние с российскими С-400

Россия далеко продвинулась вперед в сфере радиолокационных и ракетных технологий и воплотила свои достижения в практически совершенных ЗРК С-400 «Триумф». Эти комплексы сейчас способны обнаруживать и уничтожать любые воздушные цели.

Столтенберг: НАТО продолжает внедрение мер по урегулированию конфликта на Украине

Страны НАТО предоставляют Киеву оружие и военное снаряжение, проводят обучение с привлечением инструкторов, отправляют на Украину крупную финансовую помощь. Все это якобы должно способствовать урегулированию конфликта в восточных регионах страны,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |