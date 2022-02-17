Компания Clearview AI намерена создать базу данных, в которой будет собрано около 100 миллиардов фотографий жителей планеты. Это, по словам разработчиков, позволит легко идентифицировать практически каждого человека на Земле.

Сейчас в базе уже имеется десять миллиардов снимков и ежемесячно к ним добавляется еще по полтора миллиарда. При этом все фото берутся из открытого доступа в Сети, что исключает какие-то нарушения конфиденциальности. На продолжение сбора фотоматериалов компании потребовались дополнительные средства, поэтому она провела презентацию своего проекта.

Издание The Washington Post опровергло законность сбора фотографий. Авторы публикации отметили, что Clearview AI не спрашивает разрешения людей на использования их снимков, а также игнорирует требования крупных социальных сетей, являющихся основными источниками данных, прекратить сбор.

По словам представителей компании, проект реализуется с благими целями, так как он поможет предотвращать преступления или идентифицировать преступников, уже нарушивших закон. Известно, что полиция уже пользовалась базой данных для обнаружения злоумышленников.