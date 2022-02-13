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Размещение в Европе американских стратегических бомбардировщиков B-52 сложно назвать решением для обороны, как говорят политики США. Эти самолеты являются явной угрозой национальной безопасности РФ, уверены пользователи британского сегмента Сети.

В комментариях к публикации в издании The Telegraph они написали, что бомбардировщики B-52 совершенно не нужны на территории Великобритании. Россия воспримет их переброску как дополнительную угрозу для себя и будет абсолютно права, пишут читатели.

Четыре самолета, которые США намерены перебросить в Британию, не сумеют обеспечить надежную защиту государства, но зато навлекут на него новые риски. Так как Россия обязательно возьмет на контроль места дислокации этих бомбардировщиков.

Так думают не все читатели британского издания. Некоторые, напротив, излучают уверенность, что теперь-то страна находится под защитой. Однако и они опасаются случайной провокации, в результате которой может начаться Третья мировая война.

Отдельная категория пользователей Сети в шутку заявила, что стратегические бомбардировщики не имеют к России никакого отношения. По их словам, США перебросили эти самолеты, чтобы Лондону было сподручнее «бомбить» лодки с мигрантами, переправляющиеся через Ла-Манш.

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