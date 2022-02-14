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Антироссийская истерия с «нападением» РФ на Украину разгоняется Соединенными Штатами исключительно в собственных интересах. Таким образом Вашингтон пытается решить внутренние проблемы, с которыми столкнулись США, уверены читатели китайского издания «Гуаньча».

Один из пользователей назвал действия США «высшим уровнем фейковых новостей». Он написал, что достаточно придумать сказку о нападении одной страны на другую, чтобы потом стать героем, якобы предотвратившим это самое «вторжение», которое на самом деле никто не планировал.

«Правительство США отчаянно нуждается в войне, чтобы спасти свою экономику. Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение», – раскрыл истинные цели Вашингтона еще один китайский читатель.

Также многие комментаторы уверены, что США не имеют никакого права нагнетать напряженность в Восточной Европе своими фейковыми новостями.

«Безопасна Украина или нет — об этом могут судить только украинцы, что может понимать Америка?», – резонно поинтересовался китайский читатель.

Не обошлось и без шуток, связанных со слишком уж затянувшейся истерикой США:

«Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину», – написал один из пользователей.

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