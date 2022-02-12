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Чешский депутат Радован Вих назвал «совсем больными» журналистов местного телеканала СТ24 за сообщения о подготовке Россией «вторжения» на Украину. Он заявил, что пора прекратить защищать «хороших миротворцев из США», передает РИА Новости.

В аккаунте канала в социальной сети Twitter Вих написал, что российские войска по-прежнему находятся на территории собственной страны, несмотря на бесконечные провокационные заявления об их «нападении» на Украину. В то же время США и Североатлантический альянс уже не знают, чтобы придумать нового для обвинений в адрес РФ.

Напомним, что сообщения в западных СМИ о «скором нападении» России на Украину звучат ежедневно на протяжении трех месяцев. Журналисты, которые чаще всего ссылаются на американскую разведку, гадающую на спутниковых снимках, рисуют карты и схемы «вторжения», а также нагнетают панику, называя все новые даты гипотетической «атаки».

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