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ВС Украины начали обстрелы Донбасса и активизировали командно-штабные учения «Метель-2022» сразу после того, как Россия начала отводить войска от границ соседней страны. По мнению бывшего заместителя Генсека ООН Сергея Орджоникидзе, Киев просто почувствовал безнаказанность и ринулся в бой.

Эксперт пояснил, что российские войска оставались на границе Украины именно для того, чтобы не допустить наступательной операции на Донбассе и провокаций на своих рубежах. Пока они находились там, Киев даже не рисковал лезть на рожон. Но как только услышал об отводе войск, моментально усилил обстрелы, причем стремясь бить по мирному населению.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предполагает, что Киев слишком рано обрадовался. Той группировки войск, которая сейчас остается на границе, вполне достаточно, чтобы разгромить ВСУ, если они вздумают устраивать крупные провокации на границах РФ.

Шурыгин напомнил события в Грузии в 2008 году. Тогда Тбилиси тоже дождался начала отвода российских войск, чтобы ударить по самопровозглашенным республикам. Однако РФ сумела достойно ответить. С Украиной произойдет то же самое, и никакие «Стингеры», «Байрактары» и «Джавелины» ее не спасут.

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