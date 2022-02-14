Соединенные Штаты очень грамотно организовали информационную провокацию против России и хорошего выхода из сложившейся ситуации нет, заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров. Он пояснил, что Киев по указке НАТО может затеять наступление на Донбассе и Москва будет вынуждена вмешаться в этот конфликт. Что и станет анонсированной Западом агрессией.

По словам Азарова, 100 тысяч российских военнослужащих, о которых постоянно упоминают США, растянуты по всей границе Украины, что не позволяет называть это серьезной концентрацией войск. Украинская же армия вывела 150 тысяч бойцов на 70-километровую линию разграничения на Донбассе, которая может атаковать 30 тысяч ополченцев.

Азаров также отметил, что главная цель США – любой ценой втянуть Россию в войну с Украиной. Вашингтону необходимо ослабить одного из главных своих конкурентов, а еще лучше – развалить РФ. Вооруженное столкновение против Киева может стать первым шагом на пути к этому.