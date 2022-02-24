Евросоюз должен вводить санкции таким образом, чтобы окончательно не разорвать межобщественные, политические и экономические связи с РФ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он пояснил, что если обрубить все контакты, то ЕС также столкнется с серьезными проблемами.

Напомним, что ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации на Донбассе. Сразу же после этого были нанесены удары по стратегически важным военным объектам Украины. При этом глава государства отметил, что целью боевых действий станет «денацификация и демилитаризация» соседнего государства, а не его оккупация.

В Евросоюзе в ответ на действия РФ вознамерились рассматривать пакет «самых жестких санкций», которые могут быть приняты уже в четверг. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.