Экс-глава Минобороны Украины Виталий Радецкий прокомментировал антироссийскую истерику Запада с «нападением» РФ. Он отметил, что Москва действительно вывела войска на границы соседнего государства, однако они если и будут задействованы в гипотетической наступательной операции, то лишь в последнюю очередь.

По словам Радецкого, первыми в дело вступят авиация и ракетные войска, которые пройдутся по позициям ВСУ и важнейшим стратегическим объектам. Это деморализует армию Украины и позволит уничтожить ближайший резерв с мощными укреплениями Киева.

Лишь после этого танки, которые, по заявлениям западных СМИ, не пускает в атаку грязь на границе, свободно проедутся по Украине «с ветерком». И создавать им препятствия будет уже некому.