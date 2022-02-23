Североатлантический альянс увеличит численность военного контингента в Восточной Европе, если Россия введет в ДНР и ЛНР свои войска, заявил бывший натовский чиновник Николас Уильямс, в настоящий момент представляющий аналитический центр European Leadership Network, передает издание «Лента.ру».

Эксперт пояснил, что Россия уже спровоцировала НАТО на создание принципиально новой системы коллективной обороны, которая в настоящий момент «обкатывается» в нескольких странах Восточной Европы. Если Москва вмешается в конфликт на Донбассе, то войска Североатлантического альянса будут развернуты на всей границе от Прибалтики до Болгарии.

При этом планируется сделать подразделения максимально гибкими, чтобы в любое время иметь возможность перебросить дополнительные силы и увеличить численность войск для устранения проблем с безопасностью региона.