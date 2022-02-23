Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс увеличит численность военного контингента в Восточной Европе, если Россия введет в ДНР и ЛНР свои войска, заявил бывший натовский чиновник Николас Уильямс, в настоящий момент представляющий аналитический центр European Leadership Network, передает издание «Лента.ру».

Эксперт пояснил, что Россия уже спровоцировала НАТО на создание принципиально новой системы коллективной обороны, которая в настоящий момент «обкатывается» в нескольких странах Восточной Европы. Если Москва вмешается в конфликт на Донбассе, то войска Североатлантического альянса будут развернуты на всей границе от Прибалтики до Болгарии.

При этом планируется сделать подразделения максимально гибкими, чтобы в любое время иметь возможность перебросить дополнительные силы и увеличить численность войск для устранения проблем с безопасностью региона.

Вам может понравиться

Посол РФ в Канаде: вместо постоянных санкций Запад мог повлиять на Украину

Страны Запада на протяжении долгого времени для урегулирования конфликта на Украине занимались не тем, чем следовало бы. Вместо того, чтобы убеждать Киев исполнять Минские соглашения, западные партнёры России постоянно накладывали

Востоковед РАН Долгов: Турция намеревается обернуть конфликт вокруг Украины в свою пользу

Турция проявляет активность на украинском направлении, а в случае гипотетической войны между Москвой и Киевом может воспользоваться ситуацией в своих интересах, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований

Ракетный крейсер “Маршал Устинов” устроил в Средиземном море погоню за авианосцем “Гарри Трумэн”

Российский крейсер «Маршал Устинов» в Средиземном море устроил погоню за американской авианосной ударной группой, чем вверг Пентагон в панику, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты ссылаются на мониторинговые сервисы, позволяющие отслеживать перемещение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |