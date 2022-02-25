Экс-министр Великобритании Дэвид Дэвис заявил, что военная операция России на Донбассе является полномасштабной войной. В этой связи он призвал действующее правительство Соединённого Королевства оказать военную помощь Украине.

Дэвис заметил, что президент Владимир Путин, принимая решение о “вторжении” на территорию соседней страны, воспользовался “юридической слабостью”. Она выражается в том, что Украина не является членом НАТО, поэтому Североатлантическому альянсу сложно будет не нарушая своего собственного Устава вести боевые действия против российских войск.

Тем не менее Дэвис заявил, что Великобритании стоить поддержать Киев и нейтрализовать превосходство вооружённых сил России в тяжёлой технике. Для этого бывший министр призывает отправить на территорию Украины британские бомбардировщики.

Дэвид Дэвис работал в правительстве Великобритании около двух лет. Там он был министром по выходу Соединённого Королевства из Евросоюза (так называемым министром по Brexit).