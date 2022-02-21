читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иностранные посольства на Украине, испугавшиеся «российского вторжения», готового начаться «в ближайшее время», бегут из Киева во Львов, пишет американский эксперт Кристофер Миллер. По его словам, этот город стремительно превращается в «западную столицу» государства.

В своем Twitter-аккаунте автор издания BuzzFeedNews отмечает, что Киев станет одной из главных целей России в случае «нападения». До Львова же от российской границы не долетят ни артиллерийские снаряды, ни ракеты, поэтому он вполне подходит на роль новой украинской столицы.

Во Львов переезжает не только американское посольство. На днях об эвакуации заявили британская и литовская дипмиссии, а также представительство Североатлантического альянса. Часть сотрудников уже сейчас находится в западной части Украины, а в случае «вторжения» либо сильного обострения ситуации остальные последуют за ними.

Вам может понравиться

The National Interest: Истребители F-35 “на расстоянии удара” заставят Россию “подумать дважды”

Появление истребителей F-35 на немецкой авиабазе Шпангдалем заставит Россию «подумать дважды», прежде чем «нападать» на Украину, пишет американское издание The National Interest. Авторы заявляют, что теперь грозные самолеты ВВС США

Андрей Кошкин: Ядерные учения России под руководством Путина отрезвят США и НАТО

19 февраля стартуют крупные учения ядерной триады России, руководить которыми будет лично президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Эти маневры станут отрезвляющим душем для Соединенных Штатов и Североатлантического

Миллиардер Карл Айкан предрек США “безудержную инфляцию” уже в 2022 году

ФРС с момента начала пандемии коронавируса успешно поддерживала экономику, однако сейчас складывается ситуация, в которой можно ожидать «окончания вечеринки», уверен американский инвестор и миллиардер Карл Айкан. Он заявил, что Соединенные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 6 °C |