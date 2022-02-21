Иностранные посольства на Украине, испугавшиеся «российского вторжения», готового начаться «в ближайшее время», бегут из Киева во Львов, пишет американский эксперт Кристофер Миллер. По его словам, этот город стремительно превращается в «западную столицу» государства.

В своем Twitter-аккаунте автор издания BuzzFeedNews отмечает, что Киев станет одной из главных целей России в случае «нападения». До Львова же от российской границы не долетят ни артиллерийские снаряды, ни ракеты, поэтому он вполне подходит на роль новой украинской столицы.

Во Львов переезжает не только американское посольство. На днях об эвакуации заявили британская и литовская дипмиссии, а также представительство Североатлантического альянса. Часть сотрудников уже сейчас находится в западной части Украины, а в случае «вторжения» либо сильного обострения ситуации остальные последуют за ними.