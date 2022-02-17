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Киевский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что ополчение Луганской и Донецкой народных республик сегодня обстреливали подконтрольную Украине территорию Донбасса. По его словам, Народная милиция задействовала 122- и 152-миллиметровую артиллерию, однако высказывания журналиста пока не получили официального подтверждения.

Зато имеется проверенная информация о том, что около 5 часов утра ВСУ начали обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Представители республик даже заявили, что Киев напал на Донбасс и атакует целый ряд населенных пунктов из гранатометов и минометов.

Эксперты отмечают, что ополчение вполне могло нанести ответные удары, чтобы подавить огнем батареи противника. Но даже эта информация в настоящий момент официально не подтверждена на Украине. Поэтому заявления пропагандиста сложно назвать достоверными.

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