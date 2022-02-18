Российские истребители Су-35 выполнили жесткий перехват трех противолодочных самолетов P-8A «Посейдон», принадлежащих ВВС США и ввергли в панику американских пилотов, пишет издание Business Insider.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», упоминает лишь один из эпизодов, в ходе которого российский Су-35 подлетел к американскому самолету на расстояние в полтора метра, установив таким образом рекорд сближения в воздухе.

Подобные действия вызвали негодование в Соединенных Штатах, представители ВВС заявили, что российские летчики «действовали непрофессионально». Между тем перехват выполнялся в рамках международных норм и не спровоцировал никаких катастрофических последствий.

По словам экспертов, Россия часто демонстрирует силу подобными методами, выполняя жесткие перехваты и изгоняя чрезмерно любопытные американские самолеты из зоны своей ответственности.