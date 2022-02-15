Война России с Украиной, если она произойдёт, может дать ответы на многие вопросы о ведении боевых действиях в современных условиях. Это станет бесценным уроком для США и других стран. Такое мнение высказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В своей статье для Breaking Defense он задаётся многими вопросами по поводу ведения войны сейчас. Целесообразно ли применять танки, если они уязвимы перед беспилотниками, какова роль кибератак на технику или инфраструктуру противника, эффективно ли применять вертолёты против войск с развитой системой ПВО и так далее.

По мнению Канчина, российско-украинский конфликт сможет дать представление о том, как будут вестись войны в будущем. Из этого могут извлечь выгоду США, которые скорректируют свои представления о ведении боевых действий, а также о применении тех или иных видов вооружений.

Впрочем, вероятность военного конфликта между Россией и Украиной, эксперты уже снизили. Ранее Минобороны РФ заявило, что отводит часть войск от западных границ страны после масштабных учений.