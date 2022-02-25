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В четверг, 24 февраля силами ЛНР был освобожден населенный пункт Лопаскино, что в Новоайдарском районе Луганской области. Народная милиция сообщает, что на позициях, оставленных украинскими военнослужащими, были обнаружены противотанковые гранатометы NLAW.

Эти боевые системы совсем недавно были торжественно переданы Киеву Великобританией. В Народной милиции отмечают, что британцы скорее всего либо не очень хорошо мотивировали ВСУ, либо плохо обучали использовать свое оружие, так как оно найдено в идеальном состоянии. Даже выстрелить из него никто не успел.

Также рядом с гранатометом была обнаружена винтовка, также брошенная украинским военным.

Напомним, что Украина в ответ на начавшуюся спецоперацию РФ на Донбассе разорвала дипломатические отношения с Москвой. Кроме того, в стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

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