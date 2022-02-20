Ополченец Народной милиции ДНР с позывным «Вымпел» рассказал об атаке на подразделения ВС Украины у Светлогорской дуги. По словам бойца, удары наносились реактивными системами залпового огня «Град».

Ополчение было вынуждено задействовать РСЗО в ответ на интенсивные обстрелы со стороны ВСУ. Удары пришлись по позициям украинской армии, а также по наблюдательному пункту, который уничтожен до основания.

Телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» рассказал также, что «Грады» уничтожили несколько единиц техники, в результате атаки ВСУ понесли потери в живой силе.

Напомним, что Киев начал обстрелы Донбасса сразу же после объявления России об отводе войск в места постоянной дислокации. По мнению экспертов, Запад одобрил полномасштабную наступательную операцию, которую сейчас готовят ВСУ.