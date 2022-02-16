Учения кораблей Североатлантического альянса в Средиземном море оказались под угрозой срыва из-за появления в Сирии российских бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты вооружены ракетами X-32, способными уничтожать авианосцы и любые другие корабли, вышедшие на военно-морские маневры.

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть одну противокорабельную ракету на российском самолете. По мнению экспертов, это и есть крылатые X-32.

Российское Минобороны подтвердило переброску дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Вместе с ними в регион отправлены и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», Связаны такие действия с появлением в Средиземном море авианосцев, которые, по словам Пентагона, призваны продемонстрировать солидарность с Украиной.