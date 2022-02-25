Бразильский лидер Жаир Болсонару раскритиковал собственного заместителя Антониу Гамилтона Моурау за высказывания в адрес российской военной операции на Донбассе с негативным подтекстом.

Глава государства пояснил, что согласно статье 84 Конституции страны, любые высказывания, связанные с внешней политикой, являются прерогативой президента. Поэтому Моурау сказал то, чего говорить не должен был вообще. Подобные заявления находятся в компетенции самого Болсонару, передает РИА Новости.

Моурау действительно слишком далеко зашел в своих высказываниях. Он потребовал от Запада срочной помощи для Украины и заявил, что если ее не предоставить, то следующими «целями России» будут Прибалтика и Молдавия.

Болсонару напомнил, что буквально неделю назад посещал Москву с официальным визитом и его результаты оказались положительными. Также он отметил, что любые заявления о внешней политике делаются президентом Бразилии после консультаций с Кабмином.