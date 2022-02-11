Посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол призвал своих граждан срочно покинуть эту страну. Он заявил, что об эвакуации речи нет, однако каждый голландец сам для себя должен принять решение о выезде с Украины ради собственной безопасности.

По словам посла, на случай возникновения сложной ситуации во Львове организуется центр экстренной помощи. Все граждане Нидерландов, которым потребуются какие-либо разъяснения или срочная помощь, могут обращаться туда.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно уехать с Украины. Он отметил, что эвакуировать Вашингтон никого не собирается, граждане Америки должны выехать коммерческим либо личным транспортом. Такой же призыв опубликовало посольство Японии на Украине. Представители дипмиссии заявили, что на границе государства ситуация обостряется, поэтому гражданам Японии следует задуматься о своей безопасности.