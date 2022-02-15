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Ироничное заявление президента Украины Владимира Зеленского о «нападении» России спровоцировало обвал мировых финансовых рынков, сообщило американское издание Bloomberg.

Журналисты Лу Ван и Элейн Чень напомнили, что украинский лидер заявил: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако из-за особенностей перевода роботы социальной сети Facebook сочли его слова подтверждением даты «вторжения» российских войск на Украину.

Из-за этого стоимость нефти моментально подскочила до 95 долларов, а индекс S&P 500 потерял 1,2%. Позже потери были отыграны, так как советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк пояснил, что заявление Зеленского было саркастическим

Кроме того, Подоляк отметил, что Украина не верит во вторжение России и относится к нему с изрядной долей скепсиса, что позволило окончательно стабилизировать финансовые рынки.

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