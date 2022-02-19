Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналисты Bloomberg самоуверенно заявили, что сделали то, что не удается ни одному политику – поняли логику действий российского президента Владимира Путина. По их словам, глава государства не хочет войны, а просто создает «новое беспокойство».

Авторы публикации отмечают, что президент РФ провел для коллективного Запада «мастер-класс по введению в заблуждение». Он якобы создал на границе Украины напряженность и намеревается сохранять ее бесконечно. Это показывает, что на вопрос «Чего хочет Путин?» существует только один ответ – он хочет создавать «беспокойство», которое для него и является спокойствием.

Подобные высказывания особенно странно читать на страницах экономического издания Bloomberg, с подачи которого и началась антироссийская истерия на Западе. Именно этот таблоид, стремительно начинающий “желтеть”, поддерживал напряженность бесконечными заявлениями о «нападении» России, даты которых переносятся уже третий месяц.

Вам может понравиться

СП: Россия привезла Сирии “Кинжалы”, чтобы усилить свое влияние в Средиземном море

Россия жестко ответила на учения США и НАТО с применением авианосных ударных групп в Средиземном море, пишет портал «Свободная пресса». Эти маневры изначально были провокацией Вашингтона, так как он заявлял,

Военный эксперт Кнутов: Связка РЛС “Воронеж” и ЗРК С-500 “Прометей” надежно защитят Россию от новых МБР США

Радиолокационные станции «Воронеж» и новейшие зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» идеально дополняют друг друга и могут обеспечить надежную защиту российского воздушного пространства. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что это чрезвычайно важно

Пользователи социальной сети Weibo раскритиковали Бориса Джонсона за жалобы на Россию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей антироссийской риторике добрался и до китайской социальной сети Weibo. Он написал, что РФ продолжает агрессию в Европе и нарвался на лавину критики со стороны
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |