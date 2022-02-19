Журналисты Bloomberg самоуверенно заявили, что сделали то, что не удается ни одному политику – поняли логику действий российского президента Владимира Путина. По их словам, глава государства не хочет войны, а просто создает «новое беспокойство».

Авторы публикации отмечают, что президент РФ провел для коллективного Запада «мастер-класс по введению в заблуждение». Он якобы создал на границе Украины напряженность и намеревается сохранять ее бесконечно. Это показывает, что на вопрос «Чего хочет Путин?» существует только один ответ – он хочет создавать «беспокойство», которое для него и является спокойствием.

Подобные высказывания особенно странно читать на страницах экономического издания Bloomberg, с подачи которого и началась антироссийская истерия на Западе. Именно этот таблоид, стремительно начинающий “желтеть”, поддерживал напряженность бесконечными заявлениями о «нападении» России, даты которых переносятся уже третий месяц.