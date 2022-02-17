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К сотне тысяч российских военнослужащих, которые находились до сего момента на границах Украины, добавилось еще 7 тысяч. Такое заявление выдал сайт Bloomberg, за три месяца превратившийся из солидного экономического издания в продажный желтый рупор ястребов войны.

Авторы пояснили, что информация предоставлена высокопоставленными американскими чиновниками, организовавшими брифинг для журналистов, но при этом не захотевшими раскрывать своих имен.

Издание также напомнило, что пресс-секретарь Госдепа Нед Прайса недавно тоже вещал об увеличении численности российских войск на границе. Он заявлял, что Москва не отводит войска, а перебрасывает к границам Украины свежие силы, которые мгновенно включаются в подготовку к «вторжению» в соседнее государство.

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