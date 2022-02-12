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Великобритания отправляет на Украину исключительно оборонительное оружие. Так, она передала Киеву противотанковые гранатометы ближнего действия, которые невозможно использовать в наступательных операциях, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес.

По его словам, то же самое относится и к ракетам ближнего радиуса действия. Они предназначены только для защиты и не несут в себе никакой угрозы для других государств, если они не «нападут» на Украину.

Уоллес также опроверг заявления об отправке в Киев спецназа ВС Великобритании. Он заявил, что на Украине в настоящий момент работают только британские инструкторы, которые обучают солдат использованию новых образцов оружия. Как только этот процесс будет завершен, бойцы уедут с территории страны.

Напомним, что в пятницу Уоллес встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Вспомнив высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, он заявил, что переговоры не были похожи на диалог «немого с глухим», а напротив, оказались конструктивными.

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