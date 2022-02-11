Переговоры или встреча лидеров России и США может состоятся вновь. Но когда именно и при каких условиях пока неизвестно. Об этом заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых наций Линда Томас-Гринфилд.

По её словам, Белый дом, “держит двери для коммуникации открытыми” и готов проводить столько переговоров, сколько потребуется, чтобы Москва отказалась от планов по эскалации конфликта на российско-украинской границе. Томас-Гринфилд также уточнила, что пока никакой конкретной подготовки к встрече лидеров двух стран не ведётся.

Последний раз президенты Владимир Путин и Джо Байден лично общались в декабре прошлого года. Тогда обсуждались вопросы, которые возникли из-за ситуации вокруг Украины, а также возможные последствия, которые может привести за собой дальнейшее усиление напряжённости в Восточной Европе.