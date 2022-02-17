Вероятность «нападения России» на Украину «очень высока», но созваниваться с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден в настоящий момент не планирует.

Во время выступления в Белом доме Байден высказался в том духе, что российские войска остаются на границах Украины и даже прирастают новыми силами. Они могут «вторгнуться» в соседнее государство, причем задействовать «чужие флаги» в ходе «наступательной операции».

Байден также отметил, что конфликт с Россией все еще можно уладить дипломатическими методами. Для этой цели глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поехал на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 17 февраля. Он изложит позицию США, которая якобы направлена на мирное урегулирование украинского вопроса и призвана показать миру, что Вашингтон «пытается предотвратить российскую агрессию».