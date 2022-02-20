Президент США Байден даже не пытается предпринимать какие-то действия для урегулирования конфликта на Донбассе. Его поведение после сообщений об отводе войск РФ от границ Украины указывает на маниакальное желание начать большую войну на европейской территории, пишет хорватское издание «Адванс».

Авторы публикации отмечают, что именно такая версия первой приходит в голову, когда Байден уверенно и нервно кричит об отсутствии фактов отвода российский войск и продолжает твердить, что «нападение» все-таки состоится. Если не на этой, то на следующей неделе, если ни сегодня, то завтра.

Ситуация на Донбассе после завершения российских учений серьезно накалилась, причем не без помощи того же Байдена, нагнетающего панику своими высказываниями. Хорватские эксперты поясняют, что причин такого поведения может быть две. Либо президент США действительно имеет неопровержимые доказательства будущего «вторжения», полученные от разведки, либо ему просто необходимо накалять ситуацию в интересах Соединенных Штатах.

Более предпочтительным здесь является именно второй вариант, так как американская разведка транслирует данные, полученные со спутниковых фото. А их, как известно, можно интерпретировать так, как придет в голову.