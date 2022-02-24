Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Джо Байден анонсировал «жесткие санкции» против РФ за специальную военную операцию на Донбассе. Он пояснил, что обсуждение рестрикций будет проведено на саммите «Большой семерки» в ближайшую пятницу, передает РИА Новости.

В заявлении Байдена, которое появилось на официальном сайте Белого дома, говорится также о просьбе Зеленского ко всем мировым лидерам «четко и ясно высказаться против вопиющей агрессии».

Сам Зеленский в обращении к украинцам после введения военного положения в стране заявил, что «Киев всех победит», а также призвал не впадать в панику». Гражданскому населению рекомендовано оставаться дома.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ракетных ударов по военной инфраструктуре Украины и об отсутствии опасности для мирных граждан.

Вам может понравиться

Экс-глава СНБО Турчинов пожаловался на очевидное превосходство ВКС России над ВСУ

Превосходство российских ВКС над украинской армией очевидно, поэтому в случае вооруженного столкновения они обязательно атакуют склады с вооружением и боеприпасами, а также базы хранения техники, пожаловался бывший глава СНБОУ Александр

Euractiv: Президент Сербии “заткнул” посла Украины в Белграде

Посол Украины в Белграде Александр Александрович заявил, что президент Сербии Вучич обязан осудить признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако глава государства «заткнул» дипломата своим ответом на этот призыв, пишет

Z – значит Запад: Эксперт Баранец раскрыл загадку таинственной буквы на российской технике

Привлекшая внимание миллионов пользователей Сети буква Z на российской боевой технике, вызвала ожесточенные споры. Загадочный символ расшифровывали как Zabiraem, Zrada и даже Zorro. Однако на самом деле все гораздо проще,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |