В телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Джо Байден анонсировал «жесткие санкции» против РФ за специальную военную операцию на Донбассе. Он пояснил, что обсуждение рестрикций будет проведено на саммите «Большой семерки» в ближайшую пятницу, передает РИА Новости.

В заявлении Байдена, которое появилось на официальном сайте Белого дома, говорится также о просьбе Зеленского ко всем мировым лидерам «четко и ясно высказаться против вопиющей агрессии».

Сам Зеленский в обращении к украинцам после введения военного положения в стране заявил, что «Киев всех победит», а также призвал не впадать в панику». Гражданскому населению рекомендовано оставаться дома.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ракетных ударов по военной инфраструктуре Украины и об отсутствии опасности для мирных граждан.