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Сразу на нескольких направлениях на Донбассе замечено перемещение украинской боевой техники, в число которой входят и танки. Такое экстренное заявление сделал официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что сразу два танковых взвода появились на окраинах Авдеевки, находящейся под контролем Украины. Также рядом с населенным пунктом Новотроицкое обнаружено передвижение танковой роты. Одновременно с этим ВСУ ставят помехи с применением средств радиоподавления, чтобы не дать беспилотникам мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружить стремительно возросшую активность украинской армии.

Басурин также рассказал, что на фоне подготовки Киева к наступлению, на территорию ДНР приезжают добровольцы с Украины, которым надоела власть радикальных националистов в стране.

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