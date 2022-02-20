Киеву нужны территории, а не люди, поэтому он намеревается на протяжении 5 дней зачистить восточный регион от неугодного населения, заявил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что данные получены в результате разведывательной операцией, блестяще проведенной ополченцами ДНР. Никаких подробностей Басурин разглашать не стал, отметив лишь, что основные боевые действия будут вестись на дебальцевском направлении.

По словам Басурина, людей будут вытеснять на российскую территорию. Кто посмеет оказать сопротивление, того просто уничтожат.

Киев давно заявляет, что ему жители Донбасса не нужны. Руководство страны пытается транслировать обратное, однако заявления многих политиков показывают, что русскоязычное население региона является проблемой для Киева, поэтому его зачистка станет главной целью наступательной операции.