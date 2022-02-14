Киев планирует полномасштабное наступление на Донбасс и маскирует свои действия под заявлениями, подобными тем, что сделал посол Украины в Лондоне Андрей Пристайко, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Напомним, что глава дипмиссии высказался в том духе, что Украина ради мира даже готова отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Этим он навлек на себя гнев бывшего президента Петра Порошенко и его сторонников, потребовавших отозвать и уволить посла.

Баранец пояснил, что Киев лишь делает вид, что готов пойти на попятную. В его задачу входит ввести в заблуждение международное сообщество, чтобы затем спокойно напасть на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Россия, по мнению эксперта, не должна вестись на такие уловки. От нее требуется защитить жителей Донбасса в случае полномасштабного наступления со стороны Украины, но не поддаваться на провокации.