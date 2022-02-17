Британские СМИ в очередной раз опозорились с прогнозом даты «нападения РФ» на Украину, а президент США Байден ведет себя как прачка, уборщик или директор публичного дома в Вашингтоне, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил публикации британских таблоидов The Sun и Mirror, которые «назначили вторжение» РФ на 3 часа ночи 16 февраля. В среду утром журналисты даже не стали менять смысл публикации, но отметили, что «ночь прошла спокойно».

О «нападении» России «лепетал» и Джо Байден в своем обращении к американскому народу. При этом он даже не счел нужным извиниться перед союзниками и Россией за голословные обвинения и ожидаемо неточные «прогнозы». Являясь главой одной из крупнейших стран мира, Байден даже ради приличия не объяснил, почему «вторжение» было «назначено» именно на 16 февраля и по какой причине РФ так и не «напала» на Украину.

По словам эксперта, поведение Байдена показывает, что он не уважает другие страны и считает их просто дикими африканскими племенами. При этом он позорит США своими непрекращающимися лживыми прогнозами, втягивая в антироссийскую кампанию некогда авторитетные СМИ, превращающиеся в желтые газетенки.