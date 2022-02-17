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Инцидент с подводной лодкой у Курильских островов – далеко не первый пример наглого поведения натовского флота. Провокации случались и раньше. При этом российские моряки всегда реагировали на них спокойно и мирно, спасая жизни бестолковых американских и британских экипажей. Но сейчас подобному миролюбию приходит конец.

Военный эксперт Виктор Баранец пояснил, что РФ взялась за изменение концепции охраны границ своих территориальных вод, которое затронет и международное законодательство в этой сфере. Благодаря этому последние лазейки, которые США и НАТО привыкли использовать для провокаций, закроются навсегда.

«Я думаю, что в ближайшем будущем Россия предупредит мировое сообщество, что у нас теперь будут свои национальные правила охраны государственных границ. Мы долго разговаривать не будем. Никто не будет упрашивать иностранных моряков. Теперь по закону мы будем пускать нарушителей ко дну», – заявил эксперт.

Он отметил, что как только Россия избавится от излишнего миролюбия, в историях наглых американских провокаций будет поставлена жирная точка.

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