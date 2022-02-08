Переброска 10-12 тысяч американских военных в Восточную Европу ничем не угрожает России, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что боятся нужно как раз этим военнослужащим, так как районы, в которые их разместят, станут приоритетными целями для РФ.

По словам эксперта, американских бойцов ожидает незавидная судьба. Они еще не успеют разобрать свои ранцы, как командование ВС РФ внесет районы их дислокации в список главных целей. И в случае конфликта первые ракеты полетят именно по их казармам.

Баранец также отметил, что США и НАТО подняли истерию по поводу возможного «нападения РФ» лишь для того, чтобы разместить на территории Украины свою технику. Сейчас они движутся к своей цели, постоянно накачивая страну оружием, которое перебрасывается из Соединенных Штатов, Великобритании, Прибалтики и других государств.