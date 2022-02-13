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Ранее издание Forbes сообщило, что РФ перебросила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининград, чтобы нанести удар по штабам НАТО в Европе. Военный эксперт Виктор Баранец назвал это заявление очередным проявлением западной истерии.

Он пояснил, что панику специально разгоняют Соединенные Штаты, для которых важно столкнуть лбами Европу и Россию. Они регулярно вбрасывают все новую информацию об агрессивных планах РФ в отношении ЕС, однако никогда не приводят ни доказательств, ни обоснований своим заявлениям.

Баранец отметил, что никакое «сердце Европы» российские «Кинжалы» поражать не собираются. Эти ракеты существуют лишь в нескольких экземплярах и только в этом году пойдут в серийное производство. Также эксперт отметил, что гиперзвуковые боезаряды обладают огромной мощью, однако России нет никакого смысла использовать их для атаки на европейские столицы.

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