В ходе маневров сил стратегического сдерживания «Гром» Россия осуществила массированные пуски крылатых ракет «Калибр», а также явила миру гиперзвуковые боезаряды «Кинжал». Это спровоцировано паническую атаку у Соединенных Штатов и их европейских союзников, рассказал китайский портал Baijiahao.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что целый ряд западных изданий испуганно написал о подготовке Москвы к Третьей мировой войне. Помимо этого, журналисты подчеркнули, что паника затронула не только Европу, но и США.

Запуск ракет «Калибр» и «Кинжал», а также баллистического боезаряда «Синева» выполнялись в рамках учений РВСН России. По мнению китайских экспертов, Москва продемонстрировала Западу мощные козыри, которые вполне может задействовать, если США и Североатлантический альянс продолжат агрессивные действия у границ РФ.