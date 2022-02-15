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Россия весьма серьезно отнеслась к вторжению американской подводной лодки в свои территориальные воды, пишут эксперты китайского издания Baijiahao. По их словам, Москва обычно сдержанно относится к подобным провокациям, совершаемым небольшими военными кораблями США и НАТО. Но появление у Курил субмарины класса Virginia – это совсем другой случай.

Все дело в характеристиках и вооружении подводной лодки, уверены эксперты. Она может нести крылатые ракеты «Томагавк», которые оснащаются как обычной, так и ядерной боеголовкой. Дальность поражения целей этим боезарядом составляет несколько тысяч километров, что влечет за собой серьезные риски для Москвы.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», поясняют, что в случае вооруженного столкновения с РФ, подводная лодка Virginia от Курильских островов могла бы атаковать российские ракетные войска стратегического назначения, которые базируются в Сибири. Именно поэтому реакция на вторжение была решительной и жесткой.

По мнению экспертов, эта история еще не закончилась, так как США не высказали свою официальную позицию. Кроме того, РФ может дать еще более жесткий ответ на столь откровенную провокацию Соединенных Штатов.

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