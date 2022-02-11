Сосредоточение войск РФ на границе Украины – это не более, чем западная пропаганда. На деле российские подразделения растянуты на 2,5 тысячи километров, что полностью исключает возможность подготовки к придуманному в США «вторжению», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он пояснил, что РФ не может в таких условиях создавать ударные группировки для нападения на соседнее государство. Украине же занимается именно этим на Донбассе, готовя полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

По словам Азарова, на линии разграничения в Донбассе, протяженность которой составляет около 70 километров, сосредоточено более 130 тысяч военнослужащих ВСУ. Они хорошо вооружены и прошли подготовку у западных инструкторов, обучившись действовать в условиях городской застройки. 30-35 тысяч ополченцев Народной милиции ДНР и ЛНР вряд ли смогут долго сдерживать такую силу.