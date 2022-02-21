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Непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР и ЛНР превращаются в серьезную угрозу для России. Портал Avia.Pro со ссылкой на сообщение ФСБ России сообщил, что в понедельник около 9:50 в Ростовской области снарядом украинской армии был уничтожен пост пограничной службы.

В него угодил артиллерийский снаряд, подробности о котором пока не раскрываются. Удар по словам специалистов, наносился с расстояния примерно в 7 километров. Сообщается, что попадание по пограничному посту могло быть случайным, так как буквально в 1000 метров от российских рубежей разворачивается серьезный бой между ополчением самопровозглашенной ДНР и украинскими военными.

ФСБ также сообщила, что в настоящий момент эксперты определяют точное место, с которого был выпущен снаряд, чтобы в случае повторного удара предотвратить провокации ВСУ.

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