Действия командования Военно-космических сил России вынудило военный флот НАТО сменить позицию. Поводом стала переброска в Сирийскую Арабскую Республику российских самолётов, оснащённых системами, которые называют “убийцами авианосцев”. Об этом пишет интернет-издание Авиа.про.

В материале утверждается, что из России в Сирию перебросили группу истребителей МиГ-31К. Самолёты оснащены ракетными комплексами “Кинжал”, а также новейшими гиперзвуковыми ракетами X-32. Вооружение могут использовать против кораблей НАТО, если отношения между Россией и Запада накалятся до предела.

Издание уверяет, что через Гибралтарский пролив Средиземное море уже покинули несколько боевых кораблей Североатлантического альянса, а также один ракетный эсминец ВМФ США. Официальных комментариев на этот счёт со стороны Соединённых Штатов и командования НАТО не поступало, но специалисты, на которых ссылается издание, уверены, что на Западе прекрасно осознают угрозу, которые представляют для их кораблей российские истребители, поэтому на всякий случай отводят войска.