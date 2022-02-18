читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на массированные атаки ВСУ на самопровозглашенные республики Донбасса РФ развернула артиллерийское вооружение в 5 километрах от границы с Украиной на территории Белоруссии, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

Так, телеграм-канал Motolko Help рассказал, что в поселке Киров, что в Гомельской области, появились самоходные артиллерийские установки, предположительно принадлежащие армии РФ. Кроме того, в сторону районного центра Наровля двигалась колонна техники в составе которой авторы насчитали 150 единиц.

По мнению экспертов, развертывание вооружения всего в 120 километрах от украинской столицы является сигналом Киеву о недопустимости нарушения Минских соглашений и полномасштабного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Вам может понравиться

Подводная лодка ВМС США углубилась в российские воды на 4 километра и оставалась там 3 часа

Подводная лодка класса «Вирджиния», принадлежащая ВМС США, углубилась в территориальные воды РФ на 4 километра, а выдворить ее удалось лишь спустя три часа после обнаружения, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Вице-премьер Украины считает, что сейчас мир переживает первую мировую гибридную войну

Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сейчас ведётся «первая мировая гибридная война». Об этом Верещук заявила в эфире передачи «Права на власть»,
  • Анна
  • 16.02.2022
  • читать 1 минуту

Onet: информация о возможной войне с Россией подрывает экономику Украины

Неопределённая и напряжённая ситуация, которая сложилась в Восточной Европе, уже привела к экономическим проблемам на Украине. Такое мнение высказал журналист Марчин Вырвал в своей статье для польского издания Onet. Автор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |