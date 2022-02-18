В ответ на массированные атаки ВСУ на самопровозглашенные республики Донбасса РФ развернула артиллерийское вооружение в 5 километрах от границы с Украиной на территории Белоруссии, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

Так, телеграм-канал Motolko Help рассказал, что в поселке Киров, что в Гомельской области, появились самоходные артиллерийские установки, предположительно принадлежащие армии РФ. Кроме того, в сторону районного центра Наровля двигалась колонна техники в составе которой авторы насчитали 150 единиц.

По мнению экспертов, развертывание вооружения всего в 120 километрах от украинской столицы является сигналом Киеву о недопустимости нарушения Минских соглашений и полномасштабного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.