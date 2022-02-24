Астероид Чиксулуб 22 миллиона лет назад покончил с эрой динозавров, а заодно и с меловым периодом. При этом ученых поражает тот факт, что вымерли именно эти рептилии, хотя крокодилы, черепахи, птицы и млекопитающие спокойно пережили столкновение Земли с астероидом.

Шведские и голландский ученые задались целью более точно установить причину падения астероида на Землю. Они проанализировали останки рыб, которые были уничтожены огромными волнами в озерах и реках, несшими с собой большие объемы отложений. Появление этих самых волн спровоцировало повреждение континентальной плиты в результате падения астероида.

Анализ останков показал, что катастрофа произошла в весенний период. Благодаря этому появилась и возможность разгадать тайну вымирания именно динозавров. В отличие от птиц и ранних млекопитающих, они не впадали в спячку и поэтому шансы выжить для них снизились до нуля.