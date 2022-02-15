читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон продолжает распространять наглое вранье о событиях вокруг Украины. На этот раз его представители заявили, что РФ вывела на ударные позиции свою дальнобойную артиллерию и уже готова открыть стрельбу, сообщил портал Avia.Pro.

Американская разведка узрела на границе Украины не только артиллерийские орудия, но и реактивные системы залпового огня. По ее информации, Россия все воскресенье выводила вооружения к рубежам соседней страны. Перемещение колонн с артиллерией Пентагон увидел на спутниковых фотографиях, которые в последние три месяца являются главным источником его вдохновения.

Напомним, что Соединенные Штаты прогнозируют, что «война на Украине» начнется уже на этой неделе. А конкретно – в среду, 16 февраля. Именно поэтому они делают заявления о новых перемещениях войск РФ, пытаясь подогнать одни слухи под другие, чтобы подтвердить собственную версию о возможном «вторжении» РФ.

Вам может понравиться

RusVesna: Большие силы боевой авиации ВС РФ отправились к украинским границам

Россия продолжает перебрасывать свои военные силы в направлении Украины, о чём сообщают жители различных регионов страны. Как стало известно порталу RusVesna, заметили переброску вертолётов над центральной частью страны. Согласно имеющейся
  • Анна
  • 14.02.2022
  • читать 1 минуту

Российский адмирал дал оценку инциденту с американской подлодкой у Курил

Экс-начальник главного штаба Военно-морского флота России и адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что происшествие с субмариной типа «Вирджиния» ВМС США является «серьёзным военным инцидентом”. Согласно ранее опубликованной информации, в
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту

Читатели The Telegraph раскритиковали размещение в Британии угрожающих России бомбардировщиков B-52

Размещение в Европе американских стратегических бомбардировщиков B-52 сложно назвать решением для обороны, как говорят политики США. Эти самолеты являются явной угрозой национальной безопасности РФ, уверены пользователи британского сегмента Сети. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |