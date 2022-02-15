Пентагон продолжает распространять наглое вранье о событиях вокруг Украины. На этот раз его представители заявили, что РФ вывела на ударные позиции свою дальнобойную артиллерию и уже готова открыть стрельбу, сообщил портал Avia.Pro.

Американская разведка узрела на границе Украины не только артиллерийские орудия, но и реактивные системы залпового огня. По ее информации, Россия все воскресенье выводила вооружения к рубежам соседней страны. Перемещение колонн с артиллерией Пентагон увидел на спутниковых фотографиях, которые в последние три месяца являются главным источником его вдохновения.

Напомним, что Соединенные Штаты прогнозируют, что «война на Украине» начнется уже на этой неделе. А конкретно – в среду, 16 февраля. Именно поэтому они делают заявления о новых перемещениях войск РФ, пытаясь подогнать одни слухи под другие, чтобы подтвердить собственную версию о возможном «вторжении» РФ.