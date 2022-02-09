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Сообщение о возможном размещении под Харьковом американских комплексов противоракетной обороны THAAD возбудило Киев еще больше, чем поставка ПТРК «Джавелин». Однако в случае начала полномасштабного столкновения на Донбассе эти системы не будут представлять опасность для РФ, заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что слухи распускает сам Киев, а США вряд ли станут размещать на его территории свои противоракетные системы. Но даже если они это сделают, с THAAD в случае необходимости легко разберется ЗРК С-400 «Триумф».

Кроме того, в распоряжении России имеются гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и прочие виды вооружений, которые способны уничтожить THAAD. Единственная выгода, которую получат США от размещения этой системы – это возможность проводить разведку, так как радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса, способна «видеть» на тысячу километров вглубь российской территории.

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