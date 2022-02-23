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Мощные атаки армии ЛНР с применением реактивных систем залпового огня «Град» оставили на позициях ВСУ только руины, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты ссылаются на неназванные источники и уточняют, что бой, приведший к уничтожению позиций украинской армии, состоялся в районе города Первомайск.

Более 60 ударов из комплексов «Град» накрыли территорию в 8 га, в результате чего украинская армия могла понести крупные потери как в бронетехнике, которую Киев сконцентрировал неподалеку от Первомайска, так и в живой силе.

Украина пока не делала официальных заявлений по поводу данной атаки. Однако известно, что через некоторое время с другого направления начались интенсивные удары артиллерии ВСУ. Также, по словам экспертов, Киев вполне мог задействовать для корректировки огня и атаки на позиции ЛНР беспилотные аппараты Bayraktar TB2.

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  • Анна
  • 22.02.2022
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