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Информационное агентство The Associated Press заявило, что до 50 процентов российских войск передвинулись ближе к украинским границам на позиции, обеспечивающие быстрое «вторжение» в соседнюю страну.

С этим заявлением не согласны эксперты, отмечающие, что перемещения российских войск осуществляются на протяжении всей недели. Причем совершенно не обязательно, что они предвещают «нападение». Скорее всего, Россия подстраховывается на случай начала наступательной операции ВСУ на Донбассе.

Впрочем, у The Associated Press имеется очень авторитетный единомышленник. Президент США Джо Байден заявил, что его коллега Владимир Путин уже якобы принял решение о «нападении» и поэтому двигаются войска. По словам американского лидера, «вторжение» состоится на следующей неделе.

Подобные прогнозы звучат уже третий месяц, однако они не оправдываются, оставляя США и Запад в дураках. В «нападение» РФ давно уже не верит даже президент Украины Зеленский, который не успевает успокаивать население страны заявлениями, что войны не будет.

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