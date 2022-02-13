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Западные читатели негативно отреагировали на провокацию Соединенных Штатов с подводной лодкой у Курильских островов. Они раскритиковали США за непрекращающиеся нападки на РФ, а также заявили, что российские моряки действовали абсолютно правильно.

«Головорезы вашингтонской мафии отчаянно пытаются начать войну. Они делают все возможное для достижения своей цели», – написал пользователь под ником ZapaATM.

Другой добавил, что власти США его ничуть не удивили своими действиями. По его словам, Соединенные Штаты жаждут новой войны, причем еще в 2014 году они выбрали полем боя Украину, на которой устроили государственный переворот.

«Россия показала, чья это территория», – оправдал действия Москвы, применившей спецсредства против подводной лодки читатель Springprincess #FreeAssange.

Также пользователи вспомнили антироссийскую истерию, которую три месяца разгоняет Вашингтон. Они написали, что пока единственными, кто действительно хочет войны, являются американские власти.

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