Неподалеку от Курильских островов, где российский фрегат «Маршал Шапошников» схлестнулся с американской субмариной класса «Вирджиния» нарушившей территориальные воды РФ, могла находиться также подлодка USS Jimmy Carter, тоже принадлежащая ВМС США.

Портал Avia.Pro со ссылкой на китайское издание Sohu сообщает, что вторая субмарина класса Seawolf выступала в качестве прикрытия для «Вирджинии» на случай ее обнаружения во время сложной и серьезной провокации против России.

Официального подтверждения этой информации сейчас нет, но его и не стоит ожидать. США планировали провокацию совсем не для того, чтобы потом озвучивать все ее детали. В настоящий момент Вашингтон отрицает даже тот факт, что Virginia нарушила границы территориальных вод России. В то же время субмарина USS Jimmy Carter ранее уже была замечена именно в этом районе Тихого океана, что может служить косвенным подтверждением ее участия в провокации.